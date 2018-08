Migranten stehen an Deck des Küstenwachschiffs «Diciotti». Quelle: Salvatore Cavalli/AP/dpa

Von dem Schiff der italienischen Küstenwache, das im Hafen von Catania mit geretteten Migranten an Bord blockiert ist, dürfen nur Kinder an Land. Das sagte Innenminister Matteo Salvini. Die anderen der insgesamt 177 Migranten dürften keinesfalls von Bord. Laut Hilfsorganisationen sind 29 Minderjährige auf dem Schiff.



Das Schiff liegt seit Montagabend in dem sizilianischen Hafen, die Flüchtlinge dürfen allerdings nicht an Land. Italien verlangt, dass auch andere EU-Länder Migranten aufnehmen.