Am frühen Morgen hatte bereits eine junge Frau aus gesundheitlichen Gründen das Schiff der deutschen Organisation verlassen. Am Donnerstagabend war laut Sea-Eye ein bei einem Angriff in Libyen verletzter Mann von Bord evakuiert worden. Der Bürgermeister von Tarent, Rinaldo Melucci, sagte, seine Stadt bereite sich auf die Ankunft vor und werde nicht zögern, diesen Menschen in Not in der kurzen Zeit ihres Aufenthalts. Die Migranten sollten gemäß dem Abkommen von Malta verteilt werden: Deutschland und Frankreich nehmen 60 Migranten auf, andere kommen nach Portugal und Irland.