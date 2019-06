Das beschädigte Boot liegt nach dem Unfall am See.

Quelle: ---/Bomberos de la Diputación de Zaragoza/Diputación de Zaragoza/dpa

Zwei deutsche Sportangler sind in der Region Aragonien im Nordosten Spaniens in einem Stausee ertrunken. Bereits am Freitag sei das Boot der 55 und 54 Jahre alten Männer mit einem größeren Boot kollidiert und gekentert, berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Guardia Civil. Seither wurden die Männer vermisst. Die Insassen des anderen Bootes konnten sich ans Ufer retten.



Taucher hätten die Leichen gestern Abend gefunden. Die beiden Fischer hätten keine Schwimmwesten getragen.