Bis zum 10. Juni mussten sich alle, die Kandidaten werden wollten, beim für das Prozedere zuständigen "1922-Komitee" der Partei melden. Und nachweisen, dass sie mindestens acht Parlamentsabgeordnete ihrer Partei hinter sich haben. Zehn Kandidaten sind es geworden. Die erste Wahlrunde am heutigen Donnerstag hat alle Kandidaten ausgesiebt, die nicht mindestens 16 Mitglieder der Parlamentsfraktion hinter sich vereinen. Die Größe der Fraktion: 313.



Im zweiten Wahlgang am 16. Juni bleiben nur diejenigen übrig, die mindestens 32 Stimmen bekommen. Von der Zahl der Verbleibenden hängt es ab, wieviel Wahlgänge es braucht bis zum 18. Juni, um die beiden Finalisten zu ermitteln. Jeweils der mit den wenigsten Stimmen scheidet aus dem Rennen. Bis eben zwei übrig bleiben. Die werden sich dann vier Wochen lang der Parteibasis im Land präsentieren und um die Stimmen der Mitglieder werben. Denn am Ende entscheiden die bis zu 160.000 Mitglieder der Tories per Briefwahl über den neuen Vorsitzenden, der zugleich Theresa May auch als Premierminister beerben wird. Das Ergebnis soll in der Woche vom 22. Juli verkündet werden.