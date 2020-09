EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Angesichts der Eskalation im Bürgerkriegsland Syrien hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die verheerende humanitäre Lage betont. Für die Menschenrechte sei es "eine der dramatischsten" Situationen "seit dem Weltkrieg", sagte der Spanier.



Fast eine Million Menschen würden mitten im Winter in Richtung der türkischen Grenze zur EU gedrängt, die für sie jedoch verschlossen sei. Die EU biete so viel Hilfe wie möglich. Das Problem sei aber nicht die Finanzierung, sondern die Logistik, so Borrell.