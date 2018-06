Zum Glück für die wankende Borussia verlor der Titelverteidiger schon Mitte der ersten Hälfte das Interesse, die Gäste weiter zu demütigen. Für Madrids bessere B-Elf, bei der Toni Kroos nicht mal auf der Bank saß und Stars wie Luka Modric, Karim Benzema oder Marcelo geschont wurden, wäre das ein Leichtes gewesen. Erst in den letzten 15 Minuten raffte sich Real wieder auf und kam erneut zu Chancen am Fließband. So hätte Ronaldo seine Bilanz von bereits neun Toren in der laufenden Saison der Champions League und 114 insgesamt in der Königsklasse deutlich ausbauen müssen. Mit dem dritten Madrid-Treffer durch Lucas Vazquez kurz vor Schluss war der BVB jedenfalls sehr gut bedient.