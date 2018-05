Bosch: Also ich sehe in absehbarer Zukunft keine solche Entwicklung. Kurze oder zu kurze Arbeitszeiten sind jedoch heute schon ein Riesenproblem – allerdings aus anderen Gründen. Vor allem im Einzelhandel sehen wir immer häufiger so genannte 'zero hour contracts'. Den Mitarbeitern werden dabei keine oder nur sehr geringe Arbeitszeiten garantiert. Die Arbeitgeber rufen die Arbeitskraft dann nur bei Bedarf kurzfristig ab, die Mitarbeiter tragen das gesamte Risiko. Das ist ein echter Skandal.