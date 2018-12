Polizei nimmt einen Aktivisten in Banja Luka fest.

Quelle: Radivoje Pavicic/AP/dpa

Die Polizei der Republika Srpska (Serbische Republik) in Bosnien-Herzegowina hat den Anführer einer Protestbewegung gegen die örtliche Regierung festgenommen. Davor Dragicevic wurde in Banja Luka in Gewahrsam genommen.



Der 21-jährige Sohn des Festgenommenen, David Dragicevic, war am 24. März ermordet aufgefunden worden. Sein Vater macht den Sicherheitsapparat der Republika Srpska für den Tod verantwortlich. Die Protestbewegung "Gerechtigkeit für David" fordert die Aufklärung der Tat.