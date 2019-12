ISS-Kommandant Luca Parmitano bei Live-Schalte.

Quelle: Jesús Hellín/Europa Press/dpa

Der Weltklimagipfel in Madrid hat eine Botschaft aus dem All zum Zustand der Erde bekommen: "Unser Planet ist unglaublich schön und gleichzeitig unglaublich fragil - und es macht Angst und ist sehr traurig, die schrecklichen Auswirkungen des Klimawandels von hier aus zu sehen", sagte Luca Parmitano, Kommdaneur der ISS.



Die Folgen verheerender Hurrikans oder Überflutungen seien von Jahr zu Jahr mit bloßem Auge mehr sichtbar. "Wir haben nur einen Planeten", so der Italiener und mahnt zur Vorsicht.