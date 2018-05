Ein Arbeiter hält in Jerusalem eine US-Flagge hoch. Quelle: Corinna Kern/dpa

Schon Wochen vor der geplanten Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem am Montag haben die USA einem Bericht zufolge die Sicherheit an ihren Vertretungen in der islamischen Welt verstärkt. Demnach rechnet das US-Außenministerium mit möglicher Gewalt, wie der Sender CNN berichtete.



US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember in einem historischen Alleingang Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die Verlegung der Botschaft aus Tel Aviv angekündigt.