Türkischen Spieler salutieren beim Spiel in Frankreich.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Der türkische Botschafter in Deutschland, Ali Kemal Aydin, hat die in Deutschland laut gewordene Kritik am Militärgruß türkischer Fußball-Nationalspieler mit scharfen Worten verurteilt. "Es grenzt wirklich an Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Rassismus".



Türkische Nationalspieler hatten in den EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien und Frankreich den militärischen Gruß mit der ausgestreckten Hand an der Stirn gezeigt und damit die türkischen Soldaten im Syrien-Einsatz geehrt.