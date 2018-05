Zwischen Riad und Berlin kommt es zum diplomatischen Eklat. Quelle: Tilman Vogler/dpa

Nach kritischen Aussagen von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Saudi-Arabien seinen Botschafter aus Berlin zurückgerufen. Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur SPA mit. Dem deutschen Botschafter in Riad soll eine Protestnote überreicht werden.



Gabriel hatte wegen Spekulationen um das Schicksal des libanesischen Regierungschefs Saad Hariri von "Abenteurertum" in der Außenpolitik Riads gesprochen. Indes verließ Hariri die saudi-arabische Hauptstadt in Richtung Frankreich.