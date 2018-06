Guatemala verteidigt Botschaftsverlegung. Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Die Regierung Guatemalas hat die Entscheidung zur Verlegung ihrer Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem als "souveränen Beschluss" verteidigt. Die Entscheidung sei "ohne Druck aus den USA" getroffen worden, sagte Außenministerin Sandra Jovel.



Guatemala ist das erste Land, das den USA bei der Verlegung folgt. In Guatemala wird befürchtet, dass nun der Export von Kardamom in arabische Staaten beeinträchtigt werden könnte. Das Gewürz ist einer der wichtigsten Exportartikel.