Ein afrikanischer Elefant. Archivbild

Quelle: Michel Milinkovitch/Universität Genf/dpa

Botsuana hat nach der internationalen Empörung über die Aufhebung des Elefantenjagdverbots eine Erklärung zu dem Vorhaben nachgeschoben. Die Jagd werde nur in einer "extrem begrenzten und streng kontrollierten Weise" erfolgen, sagte Staatspräsident Mokgweetsi Masisi.



Während die Zahl der Elefanten überall in Afrika zurückgehe, sei sie in Botsuana von etwa 50.000 im Jahr 1991 auf mehr als 130.000 Tiere explodiert, fügte er hinzu. Die Empörung sei "verständlich, aber unangebracht".