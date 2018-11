"Es ist schön, dass es solche guten Geschichten noch gibt. Die erzählen wir viel zu wenig, glaube ich", erklärt Malte Brosig, Professor für Internationale Beziehungen an der University of the Witwatersrand in Johannesburg. Dass Botsuana aus der Armut gekommen ist, liegt seiner Meinung nach an einer Reihe von Faktoren: "Einer der wichtigsten ist, dass es über einen langen Zeitraum eine stabile und demokratische Regierung gibt." Die gute Entwicklung lässt sich auch auf die Bodenschätze - Diamanten - zurückführen: "Viele afrikanische Länder sind ressourcenreich, und durch schlechte Regierungen kommt es dann zu vielen Konflikten und der Reichtum verpufft sehr schnell. Das ist in Botsuana nicht der Fall", fügt Brosig, der seit zehn Jahren in Südafrika lebt und arbeitet, an. Es gebe zwar Korruption, aber nicht im ausbeuterischen Maß, wie in anderen afrikanischen Ländern: "Das Politische und Wirtschaftliche hat sich gegenseitig so befruchtet, dass es zu einer Aufwärtsspirale kam."