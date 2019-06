Für die Öffentlichkeit stehen der Täter und das Netzwerk bereits fest. Thomas de Maizière (CDU)

Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat unterdessen davor gewarnt, aus den bisherigen Erkenntnissen im MordfallLübcke vorschnelle Schlüsse auf rechten Terror in Deutschland zu ziehen. "Ich möchte es ganz vorsichtig sagen: Wir haben einen Tatverdächtigen, einen dringend Tatverdächtigen, der in U-Haft sitzt - mehr nicht", sagte de Maizière in Dortmund. Der CDU-Politiker verwies auf die Unschuldsvermutung. "Für die Öffentlichkeit stehen der Täter und das Netzwerk bereits fest", beklagte er.