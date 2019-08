Im brasilianischen Amazonasgebiet toben verheerende Brände.

Quelle: ---/CBMMT/dpa

Die Staatsanwaltschaft hat zu den Waldbränden im brasilianischen Amazonasgebiet Ermittlungen eingeleitet. Im Bundesstaat Para solle geprüft werden, warum der von Bauern angekündigte "Tag des Feuers" vor einer Woche nicht verhindert wurde.



Medienberichten zufolge hatten Farmer im Südwesten von Para in einer koordinierten Aktion große Flächen entlang einer Landstraße in Brand gesteckt, um Platz für neue Weideflächen zu schaffen. In Brasilien wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren.