Ein ausgebranntes Auto südwestlich von Sydney.

Quelle: Mick Tsikas/AAP/dpa/Archivbild

Die Buschbrände in Australien haben sich am Wochenende ausgeweitet. Allein im Bundesstaat New South Wales loderten derzeit 85 Feuer, 40 von ihnen seien außer Kontrolle, sagte der regionale Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons.



Wegen der Gefahr weiterer Brände wurden Anwohner und Urlauber im Bundesstaat Victoria dazu aufgerufen, bestimmte Regionen zu verlassen. Für Montag seien Temperaturen von über 40 Grad Celsius, starke Winde aus wechselnden Richtungen und Gewitter zu erwarten, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit.