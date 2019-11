Buschfeuer in Nana Glen, Australien

Quelle: dpa

Hitze, Trockenheit und Wind haben die Bedrohung durch Buschbrände im australischen Bundesstaat New South Wales verschärft. Die Behörden forderten Bewohner auf, Buschland zu meiden und in relativ sichere Stadtzentren zu gehen. Über 600 Schulen wurden geschlossen.



Die letzte Runde des Autorennens Rally Australia wurde aus Sorge vor Waldbränden abgesagt. Seit Freitag haben Buschbrände im Nordosten von New South Wales drei Menschen das Leben gekostet, mehr als 150 Häuser zerstört und eine große Wald- und Ackerlandfläche vernichtet.