Scott Morrison, Premierminister von Australien.

Quelle: Lukas Coch/AAP/dpa

Das australische Parlament hat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause an die Opfer der seit Monaten wütenden Buschfeuer erinnert. Premierminister Scott Morrison sprach in Canberra von einem "schwarzen Sommer".



Die Brände und die Gefahr seien noch nicht vorbei, so Morrison. Der konservative Regierungschef war als Krisen-manager kritisiert worden, auch weil er während der Brände Urlaub auf Hawaii machte. Als Kohle-Förderer geriet er in der Klimawandeldebatte unter Druck.