Im Kampf gegen die Buschbrände in Australien will die Regierung weitere freiwillige Feuerwehrleute mobilisieren. Der in Kritik geratene Premier Scott Morrison kündigte an, dass alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, die im öffentlichen Sektor arbeiten, für ihren Einsatz zusätzliche 20 Tage bezahlten Urlaub erhalten sollten.



"Heute mag der Heilige Abend sein, aber für so viele Feuerwehrleute ist es nur ein weiterer Tag, an dem sie ihre Gemeinden schützen", sagte Morrison bei einem Besuch in Südaustralien.