Waldbrand bei Jüterbog. Quelle: Christian Pörschmann/dpa

Brandenburgs Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe. Am Sonntag flammte ein weiteres Feuer erneut auf. Am Abend brannten 240 Hektar Wald auf einem ehemaligen Schießplatz bei Jüterbog, wie die Behörden mitteilten. Dort hatte es bereits Ende Juli gebrannt. Das Feuer sei nun neu aufgeflammt - vermutlich, weil sich noch Glut im Boden befand.



Der Brandort befindet sich in der Nähe des Großbrandes bei Treuenbrietzen - südlich von Berlin. Der ist mittlerweile unter Kontrolle - bis auf die Glutnester.