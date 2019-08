Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro.

Quelle: Antonio Cruz/Agencia Brazil/dpa

Nach der Hilfszusage der G7-Staaten für das von Waldbränden betroffene Amazonasgebiet hat sich Brasiliens Präsident Bolsonaro eine Einmischung in die Angelegenheiten seines Landes verbeten.



"Wir können nicht hinnehmen, dass Präsident Macron unangebrachte Angriffe auf das Amazonasgebiet fährt, und seine Absichten hinter einer "Allianz" der G7-Staaten zur "Rettung" des Amazonasgebiets versteckt, als ob wir eine Kolonie oder Niemandsland wären", so der Staatschef auf Twitter. Die G7 sagten rund 20 Millionen Dollar an Hilfen zu.