Feuerwehrleute legten im Bezirk Sonoma ein Gegenfeuer.

Quelle: Noah Berger/AP/dpa

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben Zehntausende weitere Menschen in die Flucht getrieben. Die Behörden ordneten an, dass im nördlichen Bezirk Sonoma rund 50.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Evakuierung betraf die Ortschaften Windsor und Healdsburg.



Eine Entspannung der Lage ist zudem nicht in Sicht. Die Wetteraussichten sind alarmierend. Der Nationale Wetterdienst warnte vor gefährlich starken Winden bei gleichzeitig niedriger Luftfeuchtigkeit bis Montag.