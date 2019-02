Friedrich Janz, der Bürgermeister von Gau-Bickelheim, war an diesem Morgen mit seinem Hund spazieren und hat schon von weitem gesehen, dass mit dem Windrad etwas nicht stimmt. "Zunächst war ich verwundert", erzählt er, "dann kam Erschrecken dazu, weil man nicht wusste: Ist jemandem was passiert?" Das abgestürzte 53 Meter lange und 10 Tonnen schwere Rotorblatt hätte Menschen schwer verletzen können. Das ist an diesem Tag zum Glück nicht passiert, das Risiko aber ist deutlich geworden.



Zuvor haben viele in Gau-Bickelheim sich einfach nur geärgert, dass ihnen der Windpark vor die Nase gesetzt worden ist, mitten in die Weinberge. "Das verschandelt unsere schöne rheinhessische Landschaft", meint der Bürgermeister. Seit dem Unfall komme noch ein Gefühl von Gefahr dazu: "Ich weiß von vielen Winzern und Landwirten, die in der Nähe der Windräder ihre Äcker und Weinberge bewirtschaften müssen, dass sie jetzt mit einem unguten oder mulmigen Gefühl in die Nähe dieser Anlagen gehen."