An der Spitze der KfW steht ein Wechsel an. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der stellvertretende KfW-Chef Günther Bräunig soll Nachfolger von Ulrich Schröder an der Spitze der staatlichen Förderbank werden. Der Verwaltungsrat schlug den 62-jährigen Manager für das Amt vor, wie die KfW in Frankfurt mitteilte.



Zunächst muss sich das Bundeskabinett mit der Personalie befassen, bevor das Aufsichtsgremium den Nachfolger Schröders offiziell bestellt. Schröder legt sein Amt zum Ende des Jahres aus gesundheitlichen Gründen nieder. Er stand seit 2008 an der Spitze der KfW.