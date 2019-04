Vor allem DJ-Equipment war besonders begehrt. Archivbild

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Die deutsche Musikinstrumentenbranche hat 2018 zum fünften Mal in Folge mehr Umsatz gemacht. Das teilte der Branchenverband SOMM mit. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um rund sechs Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Den größten Anteil hatten Tasteninstrumente. Das größte Plus verzeichnet technische Ausstattung.



Trotz des Zuwachses kämpfe die Branche aber mit Problemen. Der Fachhandel klagt über "einen ruinösen Preisverfall". Außerdem kämen deutlich weniger Kunden in die Läden.