Ohne eine Einigung mit der EU könnten britische Fluggesellschaften nach dem Brexit nicht mehr Flughäfen in der EU anfliegen, also zum Beispiel von London nach Paris - umgekehrt aber auch Fluggesellschaften in der EU nicht mehr etwa in London, Birmingham oder Manchester landen oder starten. Die Beeinträchtigung des Luftverkehrs zwischen der britischen Insel und dem europäischen Kontinent wäre für beide Seiten schmerzlich.