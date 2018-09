Vor allem in Großstädten ist der Wohnungsmarkt angespannt. Archiv Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der wachsende Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum ist nach Einschätzung des Branchenverbands GdW nur auf dem Land zu befriedigen. "Wir dürfen den Menschen nicht vorgaukeln, dass wir es schaffen, in absehbarer Zeit in den Städten den nötigen Wohnraum zu schaffen", sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko in Berlin.



Wichtig sei eine Anbindung des Umlands an größere Städte. Dazu müssten der öffentliche Nahverkehr gestärkt und Straßen gebaut werden. Auch schnelles Internet müsste ausgebaut werden.