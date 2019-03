Das Containerschiffs «Grande America» in Flammen.

Quelle: David Tetchner/Royal Navy, Crown copyright 2013/dpa

Auf dem aus Hamburg kommenden Containerschiff "Grande America" ist vor der französischen Atlantikküste ein Brand ausgebrochen. An Bord waren 27 Menschen, sie seien von einem britischen Kriegsschiff gerettet worden, berichtet die französische Seepräfektur in Brest.



Das unter italienischer Flagge fahrende Schiff habe Container und Fahrzeuge an Bord. Es befinde sich etwa 260 Kilometer südwestlich des bretonischen Küstenortes Penmarch. Die Löscharbeiten auf dem 214 Meter langen Schiffes dauern an.