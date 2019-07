Feuerwehrleute sind bei einem Waldbrand bei Jüterbog im Einsatz.

Quelle: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa

Die Löscharbeiten bei einem neuerlichen Brand auf einem früheren Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg gehen weiter. Der Brand habe sich laut Feuerwehr über Nacht auf etwa 50 Hektar ausgebreitet. Am Donnerstag brannten zunächst 32 Hektar.



Das Gebiet darf weiterhin nicht betreten werden. Alte Kampfmittel verrotten dort seit Jahrzehnten im Boden mit einer unberechenbaren Wirkung. Erst im Juni hatte es an anderer Stelle auf dem Areal einen verheerenden Waldbrand gegeben.