Ein Gebäude in Mumbai steht in Flammen. Quelle: Anand Shrivastav/AP/dpa

Ein Feuer in der indischen Metropole Mumbai hat mindestens 14 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 30 wurden nach Polizeiangaben verletzt, einige davon schwer. Das Feuer brach im Dachgarten-Restaurant des mehrstöckigen Gebäudes aus und breitete sich sehr schnell über den Komplex aus.



Rund 150 Menschen wurden aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht, wie lokale Medien berichteten. Die meisten Opfer seien Frauen zwischen 20 und 35 Jahren, die eine Geburtstagsparty in dem Restaurant besucht hätten.