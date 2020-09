Wegen eines Brandes haben die Behörden in Kalifornien angeordnet, rund 30.000 Menschen in Sicherheit zu bringen. Der Flächenbrand breitete sich im Simi-Tal nordwestlich von Los Angeles auf einem Gelände von mehr als 500 Hektar aus. Es gelang den Einsatzkräften, die Ronald-Reagan-Bibliothek im Simi-Tal zu retten.



Auf dem Bibliotheks-Gelände liegen Ex-US-Präsident Reagan und seine Frau begraben. In Kalifornien wüten seit Tagen dutzende Brände. Gouverneur Gavin Newsom verhängte am Sonntag den Notstand.