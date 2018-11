Der Zugverkehr nach Kufstein kann wieder rollen. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Die Sperrung des Zugverkehrs nach Österreich wegen eines Brandes in einer Lagerhalle in Oberbayern ist in der Nacht wieder aufgehoben worden. "Die Züge können wieder fahren", sagte ein Bahnsprecher. Betroffen war die Verbindung zwischen Rosenheim und Kufstein in Österreich.



In der Halle einer Druckerei in Flintsbach am Inn hatten unter anderem Farben gebrannt, die starken Rauch verursachten. Züge aus Deutschland mussten im Bahnhof Rosenheim warten, in der Gegenrichtung in Kufstein.