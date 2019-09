Der Sohn eines Opfers spricht vor Journalisten.

Quelle: Leo Correa/AP/dpa

Ein Feuer in einem Krankenhaus in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro hat mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Die Opfer wurden bereits im forensischen Institut identifiziert, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.



Das Feuer im Hospital Badim im Stadtteil Maracana war vermutlich wegen eines Kurzschlusses ausgebrochen. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1 befanden sich 103 Patienten zu dem Zeitpunkt in der betroffenen Abteilung des Krankenhauses.