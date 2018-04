Tote bei Wohnungsbrand in Plauen. Quelle: Ellen Liebner/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Plauen (Sachsen) ums Leben gekommen. Vier weitere wurden verletzt, so die Polizei. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.



Ende Dezember hatte der Brand eines Mehrfamilienhauses in Plauen für Aufsehen gesorgt, bei dem ein fremdenfeindlicher Hintergrund zunächst nicht ausgeschlossen wurde. Inzwischen gehen die Ermittler bei diesem Anschlag jedoch von einem persönlichen Motiv eines früheren Mieters aus.