Das Feuer im Krefelder Zoo.

Quelle: Alexander Forstreuter/dpa

Nach dem Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo mit vielen toten Tieren gibt es laut der Ermittler Hinweise auf sogenannte chinesische Himmelslaternen als Brandursache. Solche in Deutschland verbotenen Laternen, die in die Luft steigen, seien in der Nähe von Zeugen gesichtet und später auch gefunden worden. Das sagte ein Polizeisprecher.



Bei dem Feuer starben nach Angaben des Zoos fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse und etliche kleinere Affen. Zwei Schimpansen überlebten das Feuer leicht verletzt.