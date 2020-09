Brand eines Wohnhauses in Berlin-Neukölln

Quelle: Paul Zinken/dpa

32 Menschen sind aus einem stark verqualmten Wohnhaus in Berlin-Neukölln gerettet worden, in dem ein Kellerbrand ausgebrochen war. 20 von ihnen kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Brandursache war zunächst unklar.



Die Bewohner "wurden aus höchster Lebensgefahr gerettet", sagte der Sprecher. 16 Menschen wurden über das Treppenhaus gerettet, neun über tragbare Leitern, sieben über Drehleitern. Der Rauch hatte sich im ganzen Haus ausgebreitet.