Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr am Brandort.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Bei einem Brand in einem Hochhaus ist am Silvesternachmittag in Berlin-Mitte eine Frau verletzt worden. Sie wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen kamen mit dem Schrecken davon, wie ein Sprecher mitteilte.



Alle drei sowie ein Hund waren von Feuerwehrleuten aus der 8. Etage des Hauses gerettet worden. Dort hatte sich starker Rauch entwickelt, der die Betroffenen in ihren Wohnungen eingeschlossen hatte. Das Feuer war in einer Küche ausgebrochen.