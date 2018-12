Brand in Bielefeld.

Quelle: Mathiesen-Tv/dpa

Nach einem Wohnungsbrand in Bielefeld mit zwei Schwerverletzten ist gegen einen 27-Jährigen Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes angeordnet worden.



Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Wohnung des jungen Mannes aus, der schwer verletzt wurde. Er werde in ein Justizkrankenhaus gebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Behörden gehen nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.