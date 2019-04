Schäuble: Man muss an den Brandherd kommen können, um überhaupt eine ordentliche Löschwirkung zu entfalten. Bei solchen Brandentwicklungen hat man immer die Gefahr, dass es zu Teileinstürzen kommt. Also kann man verschiedene Vorrichtungen, die zum Laufen geeignet sind, nicht mehr betreten. Dann kommt man eigentlich nicht mehr so richtig an das Feuer, und muss weiter weg – von unten kommt man aber nicht in diese Höhen mit einer vernünftigen, gezielten Löschwirkung.