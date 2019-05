Rauch steigt aus zwei Ställen in der Schweinezuchtanlage auf.

Quelle: Matthias Strauss/dpa

Etwa 2.000 Ferkel sind bei einem Brand in einer Schweinezuchtanlage in Sachsen-Anhalt gestorben. Gut 100 Feuerwehrleute versuchten über Stunden, mit 28 Löschfahrzeugen den Brand in Klein Wanzleben zu löschen. Erst am Nachmittag hatten sie die Lage im Griff.



Unklar ist, ob die Brandursache ein technischer Defekt oder menschliches Versagen war. Frühestens Dienstag könnten Brandermittler wieder in die völlig ausgebrannten Ställe. Bis dahin sei es zu gefährlich, sagte Enrico Grube vom Polizeirevier Börde.