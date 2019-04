…ist seit März dieses Jahres die erste Dombaumeisterin in Speyer. Die 32-jährige Architektin koordiniert in diesem Amt alle Baumaßnahmen am Weltkulturerbe Dom zu Speyer, der weltweit größten romanischen Kirche. Drabik wurde 1986 im polnischen Mikolow geboren und kam als Kind nach Deutschland. Nach der Schule studierte sie in Kassel Architektur und in Bamberg Denkmalpflege. Anschließend arbeitete sie für ein Architekturbüro, das auf Altbauten und Natursteinarbeiten spezialisiert ist.

Bildquelle: Domkapitel Speyer