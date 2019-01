Die brennenden Tanker «Candy» und «Maestro» (vorne).

Quelle: -/Untersuchungsausschuss der Russischen Föderation/XinHua/dpa

Nach dem Brand zweier Gastanker vor der Südküste der Halbinsel Krim ist die Suche nach zehn vermissten Seeleuten eingestellt worden. Es gebe keine Chance mehr, sie lebend zu finden, teilten die Behörden mit. "Alle haben die Suche heute beendet." Damit kamen bei dem Unglück am Montag 20 Menschen ums Leben.



Der Vorfall ereignete sich an der Einfahrt in die Straße von Kertsch. Russland hat die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert. Die Lage in diesem Teil des Schwarzen Meeres ist angespannt.