Bahn-Betriebsräte haben einen Brandbrief an Scheuer geschrieben.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In einem Brandbrief an den Verkehrsminister haben etwa 270 Bahn-Betriebsräte mehr Investitionen in die Infrastruktur gefordert. 25 Jahre nach der Bahnreform sei das gesamte Schienennetz des Bundes unterfinanziert und der Zustand der Anlagen besorgniserregend, heißt es in dem Brief an Andreas Scheuer (CSU).



Die jährlich vorgesehenen 4,5 Milliarden Euro reichten nicht aus, um das Netz der Bahn instandzuhalten. Die Betriebsräte fordern zusätzliche 2,7 Milliarden Euro pro Jahr.