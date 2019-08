Schaut man sich den Energieverbrauch pro Kopf an, führt Brandenburg die Liste an, gefolgt vom Saarland, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Sachsen-Anhalt. Das liegt daran, dass zur Stromerzeugung in konventionellen Kraftwerken viel Energie nötig ist. Brandenburg ist energiewirtschaftlich geprägt durch die Braunkohle. In der Lausitz und im Spreewald zeugen riesige Abbaufelder und künstliche Seen vom Tagebau. Aber: Erneuerbare Energien gewinnen zunehmend an Bedeutung, Brandenburg gehört beispielsweise zu den Bundesländern mit den meisten installierten Windanlagen.