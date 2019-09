Jörg Urban und Jörg Meuthen jubeln in Dresden

Quelle: dpa

Jörg Meuthen hat sich nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen erfreut gezeigt. "Ich bin nicht nur zufrieden, ich bin hochzufrieden," sagte der AfD-Bundesvorsitzende im ZDF. Und weiter: "Wir haben uns mehr als verdoppelt in Brandenburg, zweieinhalbfach in Sachsen - mehr geht nicht."



Er betonte weiter: "Wir sind keine radikale und keine extreme Partei, so oft man uns das auch versucht anzudichten." AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz stehe genauso wie er "fest auf unserem Programm", da werde man nichts finden.