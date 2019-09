Neuer CDU-Fraktionschef in Brandenburg: Jan Redmann.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag hat Jan Redmann einstimmig zum Nachfolger von Ingo Senftleben an der Spitze gewählt. Damit votierten auch Senftlebens Kritiker für den bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer.



Der bisherige CDU-Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben hatte am vergangenen Freitag seinen Rücktritt angekündigt. Die Fraktion will vor weiteren wichtigen Sondierungsgesprächen mit der SPD für eine mögliche rot-schwarz-grüne Regierungskoalition auch ein Signal der Geschlossenheit senden, hieß es.