Neue Grünen-Spitze: Julia Schmidt (l.) und Alexandra Pichl.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Brandenburger Grünen haben gut drei Monate nach der Landtagswahl und dem Eintritt in die rot-schwarz-grüne Landesregierung ein neues Führungsduo. Auf einem Landesparteitag in Templin wurden Julia Schmidt und Alexandra Pichl als neue Landesvorsitzende gewählt.



Damit haben die Brandenburger Grünen erstmals eine rein weibliche Führungsspitze. Die beiden lösen die Landesvorsitzenden Petra Budke und Clemens Rostock ab, die nach der Wahl am 1. September als Abgeordnete in den Brandenburger Landtag eingezogen sind.