Ingo Senftleben (CDU).

Quelle: Bernd Settnik/ZB/dpa

Brandenburgs CDU-Vorsitzender Ingo Senftleben fordert von seiner Partei eine stärkere Fokussierung auf den Klimaschutz. "In der Klimadebatte erwarte ich, dass wir klare Punkte setzen. Da waren wir lange führend, haben aber derzeit in diesem Bereich keine ausreichenden Antworten".



Es sei die "Aufgabe von uns allen in der CDU, daran zu arbeiten, dass wir besser werden", sagte er weiter. Senftleben hatte in Weimar an einem Treffen der Unionsfraktionsvorsitzenden teilgenommen.